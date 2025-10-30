Москвич за кулисами Белого дома: кто он и чем Трамп ему обязан

Эпштейну доверили организацию и координацию всей правовой стратегии Трампа Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

В последние годы особое влияние в окружении президента США Дональда Трампа получил Борис Эпштейн — 43-летний юрист, родившийся в Москве. Влияние Эпштейна, а также его лояльность и стратегическая роль в судьбоносные для президента моменты подробно описаны в новой книге американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«(Эпштейн) был рядом в ночь промежуточных выборов 2022 года, сидел рядом с Трампом, когда один за другим проигрывали его ставленники во вполне выигрышных гонках», — говорится в книге, передает РБК. Эпштейн был и среди тех, кто поддержал президента во время объявления того о повторном выдвижении.

Кандидатура Эпштейна рассматривалась близким кругом Трампа еще в 2016 году, когда он занял пост старшего советника республиканской кампании. Однако по-настоящему значимой его фигура стала после президентских выборов 2020 года, когда остальные союзники президента дистанцировались от Трампа после его поражения. Именно Борис Эпштейн, вопреки сложившемуся вокруг Трампа вакууму, взялся координировать юридическую защиту республиканца, формируя целую «армию юристов» для оспаривания результатов выборов. Его вклад оказался ключевым в организации судебных процессов по делу итогов голосования 2020 года.

При том, что Эпштейн не брал на себя функцию защитника по конкретным делам, ему доверили организацию и координацию всей правовой стратегии Трампа. Соратники называли его человеком, который «помог отбиться от лавины судебных проблем» и сыграл значительную роль в возвращении республиканца в Белый дом после выборов 2024 года. После победы Трампа Эпштейн активно участвовал в подборе кандидатов на ключевые государственные должности, включая Министерство юстиции США.

К концу 2024 года вокруг советника возник скандал. Несколько членов команды Трампа обвинили Эпштейна в использовании своего положения для личного обогащения, включая требования «пособий» и попытки получить инвестиции в рамках продвижения кандидатов на важные государственные посты. Юридический советник команды Дэвид Уоррингтон даже рекомендовал прекращение сотрудничества, указав на признаки незаконного лоббизма. Сам Эпштейн настаивал на своей невиновности и называл обвинения клеветой.

Эпштейн занялся стратегией ведения судебных исков президента против крупных СМИ, включая ABC, а также отвечал за переговоры с юридическими фирмами, к которым у команды Трампа были претензии. По данным Карла, эти действия оказались «невероятно прибыльными», принеся миллионы долларов по судебным соглашениям и открыв перспективу дополнительных доходов для политических структур республиканцев.

Во втором президентском сроке Трампа Борис Эпштейн регулярно посещал Белый дом и Министерство юстиции, часто сопровождая президента даже на борту Air Force One. Его консультации стали практически ежедневными. В 2024 году The New York Times сообщала, что Эпштейн ходил среди рассматриваемых кандидатур на пост спецпосланника по Украине, хотя в итоге это направление было передано крупному бизнесмену Стиву Уиткоффу.