Хакеры пытались похитить данные криптокошельков в Астраханской области

30 октября 2025 в 13:18
Фото: © URA.RU

Силовики задержали троих хакеров в Астраханской области. Молодые люди создали вирус "Медуза", предоставляющий доступ к учетным данным криптокошельков граждан. О задержании сообщили в МВД России. В отношении IT-специалистов возбуждено уголовное дело, заявила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

