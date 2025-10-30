Хакеры пытались похитить данные криптокошельков в Астраханской области
30 октября 2025 в 13:18
Силовики задержали троих хакеров в Астраханской области. Молодые люди создали вирус "Медуза", предоставляющий доступ к учетным данным криптокошельков граждан. О задержании сообщили в МВД России. В отношении IT-специалистов возбуждено уголовное дело, заявила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.
