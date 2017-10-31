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Главные новости Курганской области
20:40  31 октября 2017 0

В районе Зауралья, где власть не менялась 18 лет, пройдут выборы главы

День работника сельского хозяйства. Курган, осокин владимир
Владимир Осокин руководит администрацией Шадринского района с 1999 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье завершен прием документов от претендентов на должность главы Шадринского района. Документы подали два кандидата, в том числе действующий глава района Владимир Осокин, который работает в должности с 1999 года, сообщила «URA.RU» секретарь конкурсной комиссии Галина Тюрина.

Конкуренцию ему составит начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Константин Мыльцев. Документы будут переданы на проверку, а 5 декабря пройдет конкурс, на котором каждый кандидат получит баллы. Результаты комиссия направит в Шадринскую районную думу, которой предстоит избрать главу района на пятилетний срок.

Владимир Осокин работает на посту главы района уже четыре срока подряд. В районе отмечают, что очереди из желающих на эту должность никогда не выстраивались.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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