В районе Зауралья, где власть не менялась 18 лет, пройдут выборы главы

В Зауралье завершен прием документов от претендентов на должность главы Шадринского района. Документы подали два кандидата, в том числе действующий глава района Владимир Осокин, который работает в должности с 1999 года, сообщила «URA.RU» секретарь конкурсной комиссии Галина Тюрина.
Конкуренцию ему составит начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Константин Мыльцев. Документы будут переданы на проверку, а 5 декабря пройдет конкурс, на котором каждый кандидат получит баллы. Результаты комиссия направит в Шадринскую районную думу, которой предстоит избрать главу района на пятилетний срок.
Владимир Осокин работает на посту главы района уже четыре срока подряд. В районе отмечают, что очереди из желающих на эту должность никогда не выстраивались.