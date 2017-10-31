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31 октября 2017
20:50  31 октября 2017 0

В Совфеде предлагают приравнять биоматериалы россиян к персональным данным

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Медицинские анализы россиян закон будет охранять с особой строгостьюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации готов участвовать в разработке законопроекта, который позволит приравнять биоматериалы россиян к персональным данным. Похожую идею обсуждают в настоящее время и в Госдуме.

О планах по разработке такого законопроекта журналистам заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает Nation News.

С заявлением о защите биоматериалов россиян выступил также и первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Парламентарий отметил, что в России действует несколько иностранных лабораторий, ведущих подозрительную деятельность. «Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — заявил Онищенко в эфире телеканала «Россия 1».

По словам депутата, законопроект о защите биологической безопасности России может быть внесен в Госдуму уже в декабре.

Обсуждения необходимости защиты биоматериалов россиян начались после заседания Совета по правам человека, на котором Владимир Путин обронил фразу о том, несколько иностранных компаний ведут сбор биоматериалов с неясной целью, напоминает RT. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что информация о подобной непонятной активности иностранцев есть в распоряжении отечественных спецслужб.

Виктор Жуков
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