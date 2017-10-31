21:46 31 октября 2017 0

Витя АК жил в Березовском под Екатеринбургом, затем перебрался в Москву Фото: страница Вити АК во «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей массово жалуются на навязчивую рекламу онлайн-казино «Азино», главную роль в которой сыграл свердловский рэпер Витя АК (Виктор Гостюхин). Минутный ролик стал «новым словом» в своем жанре и породил целую серию гневных мемов.

Реклама с Витей АК появляется, когда пользователь смотрит какой-либо фильм на сайте, причем в самый волнительный момент, пишет Medialeaks. Ролик длится минуту. Он начинается с того, что рэпер сидит на лавочке у подъезда с ноутбуком в руках. Внезапно вокруг героя появляются красивые девушки, на Витю надевают пиджак, в его руках появляются купюры. Рэпер начинает рассказывать, как «поднять бабла» и купаться в роскоши.

«Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я,

поднял бабла, машина в линию дала, у тебя талант играть онлайн.

Все говорят: «АК, а как поднять бабла, куда нажать?»

Азино три топора, трачу и не плачу, то, что поднял вчера, поймал удачу и держу за оба крыла», — звучат слова из песни Вити АК.

В соцсетях пользователи активно комментируют запись. «Это страшнее смертной казни», — написал Никита. «Кому продать свою душу, чтобы не слышать больше рекламу Азино три топора АК-47?» — добавил КСШ. «Хочу установить АК-47 Азино на звонок и долго искать в сумке телефон, краем глаза наблюдая за муками людей, не способных изменить ситуацию», — пошутила Татьяна.

Свои эмоции шутники выражают не только в словах, но и в картинках.

1/5 Фото: Medialeaks

Впрочем, некоторым ролик с участием свердловского рэпера понравился. Иначе как объяснить появление в Сети пятичасовой версии рекламы?

Витя АК — участник рэп-группы «АК-47», основанной в Березовском под Екатеринбургом в 2004 году. Позднее музыканты стали участниками лейбла Gazgolder, основанного рэпером Бастой, но в 2016 году появилась информация, что исполнители покинули объединение, так как их контракт закончился.