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01 ноября 2017
31 октября 2017
08:58  01 ноября 2017 0

Генерал с Урала ждет преемника в Сирии, чтобы возглавить ВКС России

Парад в Чите. Суровикин. Путин, суровикин сергей
Сергей Суровикин служил в ЕкатеринбургеФото: портал «Забмедиа.Ру»
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома ВКС РФ после того, как будет названо имя его преемника в Сирии, пишет «Коммерсант».

По данным издания, генерал формально займет новый пост уже 1 ноября. При этом отмечается, что военачальник останется в Сирии до тех пор, пока Минобороны не найдет ему сменщика.

Основным кандидатом на роль нового командующего российскими войсками в Сирийской Арабской Республике был глава ВДВ Андрей Сердюков, но 15 сентября его служебная машина попала в аварию. Если состояние здоровья Сердюкова позволит ему отправиться в Сирию, то Суровикин покинет страну и приступит к обязанностям главы Воздушно-космических сил России.

Как ранее сообщало «URA.RU», с 2002 по 2004 год Суровикин командовал 34-й мотострелковой дивизией со штабом в Екатеринбурге. В Сирии генерал находится с марта 2017 года.

Олег Теплоухов
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