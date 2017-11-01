В России запретили анонимайзеры и VPN-сервисы

10:21 01 ноября 2017 0

Поправки в законе об информации вступили в силу с 1 ноября Фото: depositphotos.com © URA.RU

Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анонимайзеры. Ранее они позволяли пользователям посещать запрещенные в России сайты с иностранных IP-адресов.

Соответствующие поправки в закон об информации вступили в силу с 1 ноября. Как сообщает ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев, Роскомнадзор действует в соответствии с российским законодательством. По его словам, поправки не нацелены на массовую блокировку таких сервисов. При соблюдении закона, единого для всего российского Интернета, блокировка им не грозит, передает Nation News.

Аналитик пояснил процедуру, прописанную в законе: если некий сервис нарушает правила, ему высылается уведомление, и, если в установленный срок реакции не последует, доступ заблокируется. В РКН сообщают, что законом предусмотрены и исключения из правил. Они касаются компаний, использующих такого рода ПО в технологических целях, как правило, для защиты коммерческой информации

Эти нововведения положительно скажутся не только на безопасности пользователей Сети и работе правоохранительных органов, но и дадут дополнительные возможности самим анонимайзерам, отмечает директор по проектной деятельности Института развития Интернета Арсений Щельцин.

В настоящее время специалисты тестируют систему взаимодействия с игроками рынка. В нем уже принимают участие «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.ru и «Яндекс».

Ранее Роскомнадзор пообещал блокировать анонимайзеры за три дня. Отмечается, что обжаловать это решение будет невозможно.