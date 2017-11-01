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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:22  01 ноября 2017 0

Екатеринбургский политтехнолог подает в суд на основателей единственного в регионе интернет-ТВ

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения, чебыкина ольга
Платон Маматов подает в суд на основательницу «Малины» Ольгу ЧебыкинуФото: Александр Мамаев/URA.RU

PR-технолог Платон Маматов подает в суд на основателей телеканала «Малина». По его словам, сегодня истек срок добровольного возврата долга в 20 миллионов рублей. Урегулировать конфликт в досудебном порядке не удалось.

Как рассказал Маматов в беседе с «URA.RU», он предлагал Ольге Чебыкиной договориться об отсрочке возврата долга. Но урегулировать конфликт в досудебном порядке не получилось. «Поэтому мне придётся возвращать свои деньги через суд и, скорее всего, банкротить «Малину», — заявил политтехнолог, уточнив, что на следующей неделе обратится в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании задолженности.

«В суде буду доказывать две вещи. Во-первых, что „Малина“ брала взаймы. Это будет доказать несложно, потому что все документы есть. Во-вторых, мне нужно будет доказать, что денег должна именно та „Малина“, которая сейчас у Чебыкиной. Что все юридические реорганизации юрлица были фиктивными», — пояснил «URA.RU» Маматов. Если же интернет-телевидение не исполнит решение суда, то следующим шагом станет требование о банкротстве «Малины».

Оперативно получить комментарий Ольги Чебыкиной не удалось — на звонки журналиста агентства она не ответила.

Как ранее сообщало «URA.RU», Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Данное общество в течение нескольких лет получало займы от «Четверки», но вернуло лишь часть. При этом имущество интернет-проекта оказалось в собственности ООО «ТК „Малина“», которое юридически никому ничего не должно. Маматов уверен, что в арбитраже ему удастся доказать связь между всеми этими компаниями и вернуть деньги.

Александр Пономарев
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