PR-технолог Платон Маматов подает в суд на основателей телеканала «Малина». По его словам, сегодня истек срок добровольного возврата долга в 20 миллионов рублей. Урегулировать конфликт в досудебном порядке не удалось.
Как рассказал Маматов в беседе с «URA.RU», он предлагал Ольге Чебыкиной договориться об отсрочке возврата долга. Но урегулировать конфликт в досудебном порядке не получилось. «Поэтому мне придётся возвращать свои деньги через суд и, скорее всего, банкротить «Малину», — заявил политтехнолог, уточнив, что на следующей неделе обратится в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании задолженности.
«В суде буду доказывать две вещи. Во-первых, что „Малина“ брала взаймы. Это будет доказать несложно, потому что все документы есть. Во-вторых, мне нужно будет доказать, что денег должна именно та „Малина“, которая сейчас у Чебыкиной. Что все юридические реорганизации юрлица были фиктивными», — пояснил «URA.RU» Маматов. Если же интернет-телевидение не исполнит решение суда, то следующим шагом станет требование о банкротстве «Малины».
Оперативно получить комментарий Ольги Чебыкиной не удалось — на звонки журналиста агентства она не ответила.
Как ранее сообщало «URA.RU», Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Данное общество в течение нескольких лет получало займы от «Четверки», но вернуло лишь часть. При этом имущество интернет-проекта оказалось в собственности ООО «ТК „Малина“», которое юридически никому ничего не должно. Маматов уверен, что в арбитраже ему удастся доказать связь между всеми этими компаниями и вернуть деньги.