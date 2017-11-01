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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
11:48  01 ноября 2017 0

Решетников назначил министром экономики Пермского края сына депутата

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников выбрал ответственного за развитие Пермского краяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новым министром экономики Прикамья стал Максим Колесников, ранее работавший в Фонде развития моногородов. О своем решении губернатор Пермского края Максим Решетников объявил публично на заседании правительства в среду, 1 ноября.

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О Максиме Колесникове известно, что ранее он входил в правление федерального Фонда развития моногородов (работу этой структуры запускал пермский политик Дмитрий Скриванов, который сегодня является депутатом Госдумы). Колесников руководил управлением сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов. Также известно, что новый министр — сын ректора педуниверситета и депутата Заксобрания от «Справедливой России» Андрея Колесникова.

Пост руководителя министерства экономики освободился в июле — Виктор Агеев, назначенный в январе прежним губернатором Виктором Басаргиным, вернулся на работу в администрацию Перми. Временно ведомство возглавил замминистра Павел Носков.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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