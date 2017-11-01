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Главные новости Курганской области
15:53  01 ноября 2017 0

Зауралью нашли нового бизнес-омбудсмена

Алексей Чуев заменит ушедшего в отставку Игоря Клепининафото: личная страница Алексея Чуева во «ВКонтакте»

На должность уполномоченного президента по правам предпринимателей в Курганской области согласован Алексей Чуев. Эту информацию «URA.RU» сообщил источник из Москвы.

Кандидатуру бизнес-омбудсмена предложил губернатор области Алексей Кокорин. Чуев с 2016 года является директором акционерного общества «Корпорация развития Зауралья», ранее работал на руководящих должностях курганских промышленных предприятий.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Алексей Чуев отметил, что пока ему не поступало никакой информации о согласовании. Согласно процедуре, после согласования на федеральном уровне уполномоченный будет назначен распоряжением губернатора Курганской области.

Бизнес-омбудсменом в Зауралье с 2014 года был Игорь Клепинин, в октябре этого года он ушел в отставку.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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