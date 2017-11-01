18:31 01 ноября 2017 0

Курганские дворы вновь рискуют наполнить смрад и крысы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кургану грозит новый мусорный коллапс из-за разногласий между УК «Новая Волна Курган», на балансе которой находится 380 домов, и ООО «Новый ресурс». Разорвать контракт с перевозчиком мусора по причине плохого качества услуг в управляющей компании планировали 1 декабря, однако партнеры сделали «ход конем» и убирать дворы некому уже сегодня.

В сентябре этого года у перевозчика сломались мусоровозы, из-за чего отходы из десятка дворов не вывозились несколько дней. «Новая Волна» заявила, что с 1 октября одну из клиентских территорий будет обслуживать новый подрядчик. Однако позднее от этих планов отказались: «Новый ресурс» пообещал исправиться.

«В сентябре—октябре никаких изменений я не увидел. Кроме того, „Новый ресурс“ не дал никакой конкретики на нашу просьбу возместить убытки: по факту ненадлежащего содержания контейнерных площадок суд постановил выплатить штрафы на общую сумму 650 тысяч рублей. В то время как мы погасили свою задолженность перед перевозчиком, которая и так была незначительной, не более чем за месяц», — заявил «URA.RU» руководитель УК «Новая Волна Курган» Игорь Тихонов.

Эдуард Шашков не готов платить откаты за заключение выгодных контрактов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Он добавил, что компания направила официальную претензию подрядчику и предложила встретиться для урегулирования вопросов. «Новый ресурс» ответил уведомлением о приостановлении оказания услуг с 1 ноября. Игорь Тихонов объясняет такой поступок желанием «насолить», так как, по его словам, «Новая Волна» для перевозчика является стратегическим контрагентом.

В беседе с корреспондентом агентства владелец ООО «Новый ресурс» Эдуард Шашков пояснил, что не смог присутствовать на переговорах, так как в данный момент находится в Москве. Как говорит Шашков, отказаться от сотрудничества его побудила задолженность по оплате со стороны управляющей компании.

Он также предположил, что новый подрядчик, который должен был приступить к работе с 1 декабря, заплатил «Новой Волне» «откат» за заключение договора, а «Новый ресурс» «принципиально не использует такие методы».

По словам Игоря Тихонова, новая компания-перевозчик в связи сложившейся ситуацией приступит к своей работе раньше обозначенного срока. Однако он допускает, что все проблемы в один день решить не получится. «Сейчас будет устанавливаться новое оборудование, так как Эдуард забирает свои бункеры и контейнеры. Вывоз мусора будет осуществляться с привлечением сторонних предприятий», — пояснил он.