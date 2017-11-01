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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:42  01 ноября 2017 0

Снос недостроенной телебашни разрушит цирк Екатеринбурга

Екатеринбург с башни
Недостроенную телебашню должны ликвидировать весной 2018 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

При обрушении недостроенная телебашня в Екатеринбурге может повредить соседнее здание цирка. К такому выводу пришел профессор гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Олег Грязнов. По его мнению, в случае сильных вибраций от падения железобетонного долгостроя, конструкция цирка может пострадать.

По словам Грязнова, динамические нагрузки на здание цирка недопустимы. «Башню нельзя валить. Это сумасшествие!», — говорит он. Грязнов напомнил, что в конце 80-х годов прошлого века цирк уже приходилось перестраивать из-за плотного автомобильного движения по улице 8 Марта. «Постоянные вибрации от машин доходили до здания. Кроме того, тогда строили перегонные тоннели. Шла откачка подземных вод. Высвобождались трещины, что приводило к просадке поверхностей. Все это привело к деформации балок, на которых держался второй этаж здания», — объясняет профессор. Он уточнил, что после исследования цирка на прочность пришлось экстренно строить наружную стену, которая сейчас и держит второй этаж.

Радиус падения телебашни. Если что-то пойдет не по плану, долгострой может «дотянуться» до многих строений
Схема: Антон Ольшанников

Директор цирка Анатолий Марчевский в беседе с «URA.RU» о возможных последствиях обрушения телебашни отшутился. «Пока цирк не отремонтировали, можно пробовать, ронять башню. Мы на это время выйдем из здания. Если что, новый построим, — смеется Марчевский. — А если серьезно, те люди, которые будут заниматься ликвидацией башни — профессионалы. Я им доверяю».

Уже известно, что ликвидировать башню будет магнитогорское АО «Работы взрывные специальные», которое до этого занималось сносом элеватора мукомольного завода у Макаровского моста. Бетон разрушат благодаря термическому и газодинамическому воздействию. Сначала сложится верхняя половина, а затем в сторону реки упадёт нижняя. Обе части должны приземлиться на так называемую демпферную подушку из земли. «URA.RU» обратилось в компанию с просьбой рассказать, какие меры будут предприняты для того, чтобы избежать разрушений и повреждения окрестных зданий при обрушении телебашни. Однако помощник Юрия Овчарова (гендиректора этой компании) заявил, что никаких комментариев от них не будет.

Руководитель пресс-службы УГМК Алексей Свалов подчеркнул, что магнитогорская компания уже успела себя зарекомендовать и причин им не доверять — нет. «АО „Работы взрывные специальные“ ранее выполнило сложнейшую работу по ликвидации мукомольного завода в районе Макаровского моста. Там в шаговой доступности от работ находились памятники архитектуры — Симановская мельница и мастерская. Постройки не пострадали», — отметил Свалов.

В министерстве строительства Свердловской области также назвали переживания по поводу цирка «страшилками». «Снос башни ничем не отличается от сноса любой дымовой трубы ГРЭС, которые по стране ликвидируются очень часто. Можете в „Ютьюбе“ посмотреть. Это элементарно. И все переживания по поводу землетрясения — вымысел», — объяснил источник в минстрое.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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