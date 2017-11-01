В Петербурге умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

18:24 01 ноября 2017 0

По сообщениям СМИ, актер страдал от болезни Фото: «Федеральное агентство новостей»

В Петербурге в возрасте 56 лет умер актер Сергей Кудрявцев, известный широкой публике ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Перед смертью он страдал от долгой болезни.

3 ноября в театре Ленсовета в Петербурге пройдет церемония прощания с актером, пишут «Дни.ру». В этом учреждении Кудрявцев работал с 2005 года.

Сергей Кудрявцев родился и вырос в Эстонии, пишет «Федеральное агентство новостей». После школы он переехал в Ленинград, где поступил в Института театра, музыки и кинематографии. В 1981 году снялся в главной роли в фильме-спектакле «Сказку эту поведаю теперь я свету».

Кудрявцев снимался в фильмах «Одиночка», «Гадкие лебеди». Он хорошо знаком также по игре в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».