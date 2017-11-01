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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:16  01 ноября 2017 0

Forbes включил главреда RT Симоньян в список самых влиятельных женщин мира

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян отнеслась к этому с юморомФото: commons.wikimedia.org

Американский журнал Forbes включил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в список самых влиятельных женщин мира. Она оказалась на 52-м месте в рейтинге. Рядом с нею, на 49-ю позицию, издание поместило председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину с комментарием, что к ней прислушивается сам президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Forbes в своей публикации: «Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах». При этом основное внимание уделяется деятельности телеканала, отмечает издание.

Сама главред RT отнеслась к своему попаданию в рейтинг с юмором. Как она пояснила «Ведомостям», большую известность телеканалу принес доклад ЦРУ в январе 2016 года, в котором утверждалось, что телеканал пытался подорвать «демократический порядок» и оказывал негативное влияние на проведение президентских выборов в США. По словам Симоньян, в этом докладе ее имя упоминалось 27 раз, а название телеканала — 100 раз. «Мы занимаем ровно половину этого доклада, рассказ о нас», — отметила она в комментарии изданию.

Возглавляет рейтинг Forbes канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьем — супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда, которая является соучредителем и сопредседателем одного из крупнейших в США благотворительных фондов.

Игорь Чукреев
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