Бузова посмеялась над провалом своего бывшего мужа Тарасова

21:08 01 ноября 2017 0

Бузова и Тарасов были вместе с 2012 по 2016 год Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Звезда «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram поиздевалась над бывшим мужем, футболистом «Локомотива», Дмитрием Тарасовым.

После того, как игрока не взяли в сборную России, Бузова выложила в соцсети ролик с подписью «Ты не попал» и добавила эмоджи в виде руки. Подписчики расценили это как издевательство. Агентство Nation News пишет, что видео Бузова опубликовала в разделе Stories, откуда посты исчезают через некоторое время. В кадре она ехала за рулем авто и пела свою песню «Хит-парад».

Бузова и Тарасов были вместе с 2012 по 2016 год. СМИ пишут, что телеведущая якобы продолжает активно следить за личной жизнью футболиста. Сам спортсмен сейчас встречается с моделью Анастасией Костенко.

Тарасов не получил вызов в сборную России по футболу на товарищеские матчи против Аргентины и Испании. Первая встреча состоится 10 ноября на московском стадионе «Лужники», вторая — 14 ноября на «Крестовском» в Санкт-Петербурге.