22:28 01 ноября 2017 0

Актер говорит, что ему уже даже предлагали поучаствовать в выборах Фото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Выдвижение потенциальных кандидатов в президенты России среди отечественных звезд продолжается. На их фоне актер Никита Джигурда проявил оригинальность, заявив, что идея ему нравится, но страну для ее воплощения он бы выбрал другую.

По словам Джигурды, он бы предпочел стать президентом Украины: «Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести», — цитирует актера телеграм-канал 360.

По словам звезды, ему уже поступали предложения на эту тему. Якобы в 2014 году Служба безопасности Украины интересовалась его готовностью возглавить страну.

Шоу выдвижения звезд в президенты РФ было начато Ксенией Собчак две недели назад. За это время набралось уже три претендентки с федеральных телеканалов и около десятка потенциальных кандидатов регионального уровня. Некоторые даже успели за это время оскандалиться стриптизом на центральном телевидении.