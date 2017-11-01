{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
17:27  01 ноября 2017 0

Потенциальной кандидатке в президенты припомнили стриптиз в эфире. ВИДЕО

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения, собчакпротиввсех
У Ксении Собчак появилась серьезная конкуренткаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Казани местная общественница, глава Национального родительского комитета Ирины Волынец заявила о том, что она, по примеру Ксении Собчак, хочет баллотироваться в президенты РФ. Потенциального кандидата рассматривают в пикантном свете, вспоминая ее стриптиз.

О планах баллотироваться в президенты Ирина Волынец заявила несколько дней назад. Как сообщает портал Kazanfirst, свое желание она озвучила после Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой. При этом глава Национального родительского комитета уточнила, что в качестве главы государства она бы больше внимания уделяла социальной политике.

Тем временем в местных СМИ заявление потенциальной кандидатки сочли хорошим поводом вспомнить ее дебют на центральном телевидении в 90-е. Тогда, будучи еще студенткой, она была готова публично оголить грудь на радость публике. В частности, обнаженные сцены с ее участием присутствуют в телепередаче Николая Фоменко «Империя страсти», выходившей в те годы.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров