17:27 01 ноября 2017 0

У Ксении Собчак появилась серьезная конкурентка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Казани местная общественница, глава Национального родительского комитета Ирины Волынец заявила о том, что она, по примеру Ксении Собчак, хочет баллотироваться в президенты РФ. Потенциального кандидата рассматривают в пикантном свете, вспоминая ее стриптиз.

О планах баллотироваться в президенты Ирина Волынец заявила несколько дней назад. Как сообщает портал Kazanfirst, свое желание она озвучила после Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой. При этом глава Национального родительского комитета уточнила, что в качестве главы государства она бы больше внимания уделяла социальной политике.

Тем временем в местных СМИ заявление потенциальной кандидатки сочли хорошим поводом вспомнить ее дебют на центральном телевидении в 90-е. Тогда, будучи еще студенткой, она была готова публично оголить грудь на радость публике. В частности, обнаженные сцены с ее участием присутствуют в телепередаче Николая Фоменко «Империя страсти», выходившей в те годы.