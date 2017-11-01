22:32 01 ноября 2017 0

Общественники уверены, что похоронное страхование наведет порядок на рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России собираются ввести систему похоронного страхования. По ней человек каждый месяц будет оплачивать полис, и в случае гибели гражданина страховщики возьмут на себя организацию похорон.

В Общественной палате РФ 9 ноября пройдут первые слушания по проекту о «похоронных полисах», пишет Telegram-канал Mash. По замыслу каждый россиянин сможет купить такую страховку и, фактически, при жизни заказать себе место на кладбище.

Президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов сказал, что будет обсуждать идею на уровне министерств. «Сейчас мы эту тему будем обговаривать в министерстве строительства, когда будет формироваться новый закон о похоронном деле, — сказал Горелов. — Нужно, чтобы все общество было к этому готово. Тогда у нас уйдут черные агенты, превышение цены похорон».