{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:56  02 ноября 2017 0

В Крыму усилят охрану газопроводов после диверсии под Алуштой

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Частично подача газа была восстановлена уже вечером 1 ноябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Газоснабжение южных районов Крыма, пострадавших в результате серии диверсий будет полностью восстановлена в четверг, 2 ноября. Чтобы противодействовать подобным инцидентам в будущем, охрана газовых сетей в регионе будет усилена.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на минтопэнерго Крыма, энергетическая безопасность региона будет обеспечена в 2018 году. На этот период запланирована полная загрузка нового магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым». Кроме того, будут построены новые теплоэлектростанции.

Сейчас газопровод, через который ведутся поставки голубого топлива с Кубани в Крым, загружен только наполовину, но уже летом 2018 года поставки удвоятся. По оценкам экспертов, уже сейчас Крым полностью независим от украинской энергетики.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в течение только одной ночи с 31 октября на 1 ноября в Крыму произошло три подрыва газопровода в районе Алушты. Специалисты склонны считать произошедшее диверсией. Частично восстановить подачу топлива удалось вечером в среду.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров