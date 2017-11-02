06:56 02 ноября 2017 0

Частично подача газа была восстановлена уже вечером 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газоснабжение южных районов Крыма, пострадавших в результате серии диверсий будет полностью восстановлена в четверг, 2 ноября. Чтобы противодействовать подобным инцидентам в будущем, охрана газовых сетей в регионе будет усилена.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на минтопэнерго Крыма, энергетическая безопасность региона будет обеспечена в 2018 году. На этот период запланирована полная загрузка нового магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым». Кроме того, будут построены новые теплоэлектростанции.

Сейчас газопровод, через который ведутся поставки голубого топлива с Кубани в Крым, загружен только наполовину, но уже летом 2018 года поставки удвоятся. По оценкам экспертов, уже сейчас Крым полностью независим от украинской энергетики.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в течение только одной ночи с 31 октября на 1 ноября в Крыму произошло три подрыва газопровода в районе Алушты. Специалисты склонны считать произошедшее диверсией. Частично восстановить подачу топлива удалось вечером в среду.