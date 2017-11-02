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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:07  02 ноября 2017 0

«Я в панике!» Коляда не знает, как освоить 1,5 миллиона от Минкульта

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения, коляда николай
Для Коляды грант от Минкульта стал неожиданностьюФото: Александр Мамаев

«Коляда-театр» получил грант размером 1,5 млн рублей на постановку спектакля «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Для режиссера Николая Коляды такое решение Минкульта РФ стало неожиданным.

Руководитель театра на своей станице в Facebook выразил недоумение, как успеть поставить спектакль до конца года. В планах у Коляды этого не было, а Министерство культуры уже выделило деньги на постановку. «Вроде бы, радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно сверстаны. А тут, надо полагать, эти деньги надо потратить на спектакль, поставленный до конца 2017 года», — пишет Николай Коляда в соцсети.

Актер, сценарист и театральный режиссер также написал, что это решение Минкульта стало для него неожиданным, так как ранее ведомство не выделяло материальную помощь, даже когда театр просил. «Мы ведь не надеялись ничего получить. Вот уже четыре года нам на все наши заявки из Минкультуры — ни ответа, ни привета, вообще — тихо, глухо было. На фестиваль просили хоть немножко каждый год — не давали ничего», — пожаловался своим подписчикам Коляда.

«URA.RU» отмечает, что всего Министерство культуры РФ выделило гранты 13 театрам на общую сумму 100 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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