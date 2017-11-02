08:50 02 ноября 2017 0

Данилов говорит, что ему стыдно жить в России, где помогают людям-инвалидам Фото: Максим Данилов, «ВКонтакте»

Глава благотворительного социального проекта «Жизнь после детского дома» и бывший детдомовец Максим Данилов вновь опубликовал на своей странице во ВКонтакте резонансный видеоролик. На видео Данилов проводит опрос пользователей соцсети о том, должны ли мы помогать инвалидам, при этом четко высказывая свою точку зрения в этом вопросе.

На записи Данилов говорит, что ему стыдно жить в России, где помогают людям-инвалидам или тем, кто по какой-либо причине оказался без рук, без ног: «Эти люди позорят нас. Они не приносят обществу никакой пользы и являются обузой для нашего государства». По его мнению, они только просят трёхкомнатные квартиры в центре города и требуют льготы. Поэтому помогать им никто не обязан.

Подписчики основателя «Жизни.ДД» ответили шквалом негативных комментариев в его сторону, утверждая, что он «совсем перегибает палку» и пиарится. Многие посоветовали задуматься, что никто не застрахован от того, что когда-то сам может стать инвалидом, и вспомнили про «закон бумеранга».

«Инвалиды могут быть какими-либо учёными, или ещё кем-то, кто может делать другие дела неподвижно. Ты обуза, вот серьезно, это очень странно, что я здесь ещё ребенок, и так пишу. Ты бы тогда лучше не видео снимал, а пользу приносил. Раз уж про пользу заговорил», — пишет 15-летняя Даша Занозина в комментариях под постом.

«Моральные инвалиды гораздо страшнее. Вот от кого нужно освобождать общество!», — комментирует пользователь ВКонтакте Светлана Матвеева.

«Если ты говоришь нет, а зачем ты отрыл проект свой? Иди в храм исповедуйся», — пишет Женя Вил.

При этом не все осуждают Данилова за его точку зрения, нашлись и те, кто его поддержал. «Он дал обращение, а не избил инвалида», — защищает автора поста Анастасия Киреешина

Ранее Данилов отметился в еще одном скандальном инциденте. Он записал видеобращение к певице Лолите, где назвал ее «старой толстой свиньей». При этом сама певица публично поддерживала начинания бывшего детдомовца.