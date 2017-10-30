{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
14:41  30 октября 2017 3

«Старая толстая свинья!» Бывший детдомовец оскорбил Лолиту в ответ на ее поддержку. ВИДЕО

Причина конфликта Данилова с Лолитой неизвестнаФото: Instagram danilov3892

Создатель благотворительного социального проекта «Жизнь.ДД» (Жизнь после детского дома), бывший детдомовец Максим Данилов опубликовал видеоролик с унижениями в адрес российской исполнительницы Лолиты Милявской. Молодой петербуржец назвал её толстой и потребовал бросить сцену.

«Лолита, ты занимаешься чёрным пиаром. Ты позоришь не только себя, но и весь шоу-бизнес. Ты в своём возрасте выступаешь перед публикой в трусах. Ты старая толстая свинья! Я могу тебе дать только один совет: успокойся, хватит себя позорить. Выходи на пенсию, занимайся добрыми делами. С уважением, Максим Данилов», — заявил житель культурной столицы в коротком ролике.

Что стало поводом для подобного поступка, неизвестно, ведь Лолита поддерживала проект Данилова. 22 января 2017 года в официальной группе «ДД» появилась публикация с обращением Лолиты Милявской. В видео певица говорила слова поддержки и выражала уважение в адрес Данилова и того дела, которым он занимается; призывала чиновников обратить внимание на эту инициативу.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров