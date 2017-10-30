Создатель благотворительного социального проекта «Жизнь.ДД» (Жизнь после детского дома), бывший детдомовец Максим Данилов опубликовал видеоролик с унижениями в адрес российской исполнительницы Лолиты Милявской. Молодой петербуржец назвал её толстой и потребовал бросить сцену.
«Лолита, ты занимаешься чёрным пиаром. Ты позоришь не только себя, но и весь шоу-бизнес. Ты в своём возрасте выступаешь перед публикой в трусах. Ты старая толстая свинья! Я могу тебе дать только один совет: успокойся, хватит себя позорить. Выходи на пенсию, занимайся добрыми делами. С уважением, Максим Данилов», — заявил житель культурной столицы в коротком ролике.
Что стало поводом для подобного поступка, неизвестно, ведь Лолита поддерживала проект Данилова. 22 января 2017 года в официальной группе «ДД» появилась публикация с обращением Лолиты Милявской. В видео певица говорила слова поддержки и выражала уважение в адрес Данилова и того дела, которым он занимается; призывала чиновников обратить внимание на эту инициативу.