Челябинские полицейские погибли, спасая утопающих

Двое из погибших во время инцидента на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе вечером 1 ноября — сотрудники полиции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские погибли, спасая людей. Их тела еще не найдены, на место ЧП выехал начальник полицейского главка региона Андрей Сергеев.
Лодка с пятью пассажирами перевернулась в 500 метрах от берега из-за сильной волны. На помощь тонувшим отправились двое мужчин, рыбачивших с лодки неподалеку. Это были сотрудники отделения полиции Карабаша и Кыштыма. Они подняли тонущих людей и направились к берегу. Однако из-за волн и перегруза их лодка также опрокинулась в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь тем двоим, кого спасли полицейские. Спасатели и полицейские ищут тела пятерых погибших. Работает следственно-оперативная группа.
«ГУ МВД России по Челябинской области выражает соболезнования близким погибших. Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших сотрудников полиции», — заявили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.