{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
10:18  02 ноября 2017 0

Челябинские полицейские погибли, спасая утопающих

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, мчс
Водолазы ищут тела погибших на АргазяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое из погибших во время инцидента на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе вечером 1 ноября — сотрудники полиции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Полицейские погибли, спасая людей. Их тела еще не найдены, на место ЧП выехал начальник полицейского главка региона Андрей Сергеев.

Лодка с пятью пассажирами перевернулась в 500 метрах от берега из-за сильной волны. На помощь тонувшим отправились двое мужчин, рыбачивших с лодки неподалеку. Это были сотрудники отделения полиции Карабаша и Кыштыма. Они подняли тонущих людей и направились к берегу. Однако из-за волн и перегруза их лодка также опрокинулась в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь тем двоим, кого спасли полицейские. Спасатели и полицейские ищут тела пятерых погибших. Работает следственно-оперативная группа.

«ГУ МВД России по Челябинской области выражает соболезнования близким погибших. Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших сотрудников полиции», — заявили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров