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31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
11:58  02 ноября 2017 0

Утонувшие под Челябинском поминали погибшего на этом же озере друга. ВИДЕО

Спасатели МЧС ищут тела погибших на озере АргазиФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Жители Карабаша в соцсетях рассказывают, что утонувшие ночью на озере Аргази люди приезжали помянуть своего друга, который ранее тоже утонул. Тело одной девушки нашли на берегу лицом в песке, обнаружили и вытаскивают второй труп, передает корреспондент «URA.RU».

«Люди поехали поминать утонувшего друга. Напились. В итоге одну девушку нашли лицом в песке мёртвую. И сейчас вытаскивают еще человека. Кто это, пока неизвестно», — написала в «ВКонтакте» пользователь под ником «Maria Kojevnikova».

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили корреспонденту «URA.RU», что обнаружили тело женщины. В поисковой операции задействованы четыре водолазные группы и беспилотник. Решается вопрос о дополнительном привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Всего в операции участвует 118 человек, 37 единиц техники и девять лодок.

Губернатор Борис Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. «Из этой трагедии должны быть сделаны самые серьезные, жесткие выводы. К гибели людей, к сожалению, в очередной раз привело халатное отношение. Это — не случайность, а именно грубейшее нарушение требований безопасности. Мои соболезнования семьям и родственникам погибших», — подчеркнул глава региона.

Трагедия произошла накануне, 1 ноября. Пять человек на лодке «Казанка» отплыли далеко от берега во время больших волн, люди были без спасательных жилетов. Лодка перевернулась, пассажиры начали тонуть. Недалеко рыбачили два сотрудника полиции из Карабаша и Кыштыма. В соцсетях пишут, что это были Сергей Каторгин и его коллега по фамилии Быков. Они помогли всем пятерым забраться на их лодку. Но из-за волн и большого веса пассажиров и их судно потонуло в 100 метрах от берега. До суши сумели добраться лишь два человека из первой лодки. Остальные утонули. На место выехал начальник ГУ МВД по Челябинска области Андрей Сергеев.

В СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сергей Леонов
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