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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:15  02 ноября 2017 0

Набиуллина анонсировала условия приватизации Сбербанка

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Набиуллина не против передачи контрольного пакета банка в частные рукиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что к обсуждению приватизации Сбербанка можно вернуться после восстановления банковского рынка в России и роста доверия к частным банкам.

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — сказала Набиуллина.

Центробанк как акционер Сбербанка должен учитывать отношение россиян к данному вопросу. Опросы показывают, что доверие людей к банку зависит от государственной собственности, считает председатель ЦБ.

В настоящее время ЦБ владеет 52,3% голосующих акций, а также 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка. Таким образом, реализовав даже незначительный пакет, ЦБ лишится контрольного пакета в капитале финансовой организации, сообщает «Интерфакс».

Лев Истомин
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