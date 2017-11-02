Набиуллина анонсировала условия приватизации Сбербанка

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что к обсуждению приватизации Сбербанка можно вернуться после восстановления банковского рынка в России и роста доверия к частным банкам.
«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — сказала Набиуллина.
Центробанк как акционер Сбербанка должен учитывать отношение россиян к данному вопросу. Опросы показывают, что доверие людей к банку зависит от государственной собственности, считает председатель ЦБ.
В настоящее время ЦБ владеет 52,3% голосующих акций, а также 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка. Таким образом, реализовав даже незначительный пакет, ЦБ лишится контрольного пакета в капитале финансовой организации, сообщает «Интерфакс».