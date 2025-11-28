Логотип РИА URA.RU
Общество

Мединский пригласил Калласс на персональный ликбез после ее слов о нападении РФ на 19 стран

Мединский посоветовал главе евродипломатии учить военную историю
28 ноября 2025 в 17:50
Мединский заявил, что может самостоятельно провести ликбез по истории для Каллас

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия напала на 19 стран за последние сто лет. Чиновник в своем telegram-канале посоветовал Каллас изучить военную историю.

«Рекомендую К.Каллас „Рассказы из русской истории“ (если RUTUBE у вас запрещен, вот YouTube), а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во все отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях», — написал Мединский. Также он перечислил даты военных конфликтов, которые произошли не по вине действий России. 

Ранее Владимир Мединский прокомментировал переименование на Украине Николая I и Николая II. На Украине их переименовали в «Микола Перший» и «Микола Другий». 

