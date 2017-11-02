Порноактриса Елена Беркова будет избираться в президенты РФ. ВИДЕО

Елена Беркова готова поднять Россию с колен
Порноактриса Елена Беркова намерена баллотироваться на пост президента РФ.
Как сообщает портал Super.ru, Беркова надеется на то, что ее фанаты отдадут голоса на выборах в 2018 году. Среди тезисов предвыборной программы актрисы: обязательное сексуальное воспитание в школах, введение налога на бедность и снижение налогов для малого бизнеса
Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее было известно о трёх кандидатах среди представительниц слабого пола: Ксении Собчак, Екатерине Гордон и Анфисе Чеховой.