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03 ноября 2017
02 ноября 2017
14:36  03 ноября 2017 4

Главный политический дивизион Куйвашева разросся до нового министерства

Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, третьяков антон
По набранному штату Третьяков уже вырос до масштабов министраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прогноз «URA.RU» сбылся: департамент внутренней политики (ДВП) Свердловской области сильно разросся. Таким наблюдением поделились работники администрации губернатора. В телефонном справочнике для внутреннего пользования в департаменте на сегодня значится 21 человек, тогда как годом ранее работников было всего 15, а в 2015-м и вовсе 11.

Вдвое — с 4 до 8 человек — увеличился штат управления по взаимодействию с общественными организациями, и по одному человеку прибавилось в управлении по взаимодействию с политическими партиями и управлении по межнациональным отношениям. Управление по вопросам патриотического воспитания и делам казачества пока пустует, но в справочнике уже значится.

«Скоро [директор департамента внутренней политики Антон] Третьяков на отдельное министерство претендовать сможет, такое же, как у Иванова [Александра, директора департамента информационной политики Свердловской области]», — ерничает знакомый сотрудник администрации губернатора, намекая на недавнее выделение департамента информационной политики региона в отдельный орган госвласти со своим бюджетом в 544 млн рублей и штатом в 25 человек.

Оперативный комментарий от Антона Третьякова получить не удалось — чиновник находится в поездках по области. «Численный состав любого органа власти формируется перечнем поручений и объемом выполняемой работы, это не вопрос волюнтаризма руководства и это не искусственное раздувание штата — ДВП разросся из-за возросших полномочий», — объяснил куратор департамента, первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев.

Директор департамента информационной политики региона Александр Иванов заверил, что общее число чиновников в области не увеличилось: «Любое увеличение численного состава структурных подразделений связано с увеличением функционала, оптимизацией и, как следствие, укрупнением. В любом случае общее количество работников органов госвласти не растет. Проще говоря, где-то убыло — где-то прибыло».

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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