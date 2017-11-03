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Главные новости Челябинской области
18:18  03 ноября 2017 0

Бывший челябинский вице-губернатор прогулял два миллиона в ресторане экс-депутата Госдумы. ФОТО

Андрей Косилов. Челябинск, косилов андрей
Андрей Косилов сегодня гуляет в ресторане со всем своим коллективомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники движения «В защиту человека труда» уральского полпреда Игоря Холманских после заседания в челябинском отеле «Малахит» 3 ноября столкнулись с бывшим первым вице-губернатором Южного Урала Андреем Косиловым. Экс-чиновник, а ныне руководитель крупной птицефабрики, рассказал, что направляется в банкетный зал «Изумрудный», где будет отмечать День работника сельского хозяйства, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы каждый год отмечаем этот праздник после завершения посевной кампании. Арендуем зал на 900 человек», — отметил Андрей Косилов, считавшийся вторым человеком в Челябинской области, когда регионом руководил Петр Сумин.

Незадолго до приезда экс-чиновника в зал прошел новый глава Сосновского района, где расположена птицефабрика, бывший первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков. Ранее Андрей Косилов на посту вице-губернатора курировал это министерство.

В отеле «Малахит» рассказали, что минимальная сумма закрытия банкетного зала «Изумрудный» в пятницу и субботу — 200 тыс. рублей. До полуночи — без аренды. При этом стоимость обслуживания одного человека варьируется от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Можно даже частично привезти свой алкоголь. Условия аренды зала компанией Андрея Косилова разглашать отказались. Согласно минимальной стоимости, обслуживание 900 человек обойдется ему в 1,8 млн рублей.

Сергей Леонов
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