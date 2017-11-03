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04 ноября 2017
03 ноября 2017
23:38  03 ноября 2017 0

Минтруд объявил о повышении размера больничных и декретных

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Рост пособий связан с изменением расчетного периодаФото: depositphotos.com © URA.RU

В России в 2018 году увеличится размер больничных, размер пособий по беременности и родам, а также размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд РФ.

Как рассказали представители ведомства, максимальный размер декретных выплат увеличится на 3,5 тысячи и составит 61 тысячу 375 рублей в месяц. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 тысячу 375 рублей в месяц.

Уточняется, максимальные выплаты смогут получить граждане, чей годовой доход в 2017 году составил около 750 тысяч рублей (порядка 63 тысяч рублей в месяц), а за 2016-й — 718 тысяч (в среднем около 60 тысяч рублей в месяц). Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия.

Согласно закону декретный отпуск длится 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 тысячу 375 рублей в месяц или в целом 282 тыячи. рублей. После этого мать новорожденного сможет оформить отпуск по уходу за ребенком: размер ежемесячной выплаты в 2018 году для работающих женщин составит 24 тысячи 503 рублей.

Сергей Макеев
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