10:04 04 ноября 2017 0

Актер потерял роль в сериале Фото: официальная страница Кевина Спейси во «ВКонтакте»

Американская компания Netflix, продюсирующая сериал «Карточный домик», прекратила сотрудничество с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах к мужчинам.

«Netflix больше не будет снимать „Карточный домик“ с Кевином Спейси», — цитирует RT представителя компании.

В Netflix также уточнили, что продолжат партнерство с киностудией Media Rights Capital, занимающейся непосредственным производством телесериала. Вместе компании обдумают дальнейшие перспективы шоу.

Ранее девять членов съемочной группы «Карточного домика» обвинили голливудского актера в домогательствах, пишет Nation News.