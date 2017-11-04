Актер потерял роль в сериале
Американская компания Netflix, продюсирующая сериал «Карточный домик», прекратила сотрудничество с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах к мужчинам.
«Netflix больше не будет снимать „Карточный домик“ с Кевином Спейси», — цитирует RT представителя компании.
В Netflix также уточнили, что продолжат партнерство с киностудией Media Rights Capital, занимающейся непосредственным производством телесериала. Вместе компании обдумают дальнейшие перспективы шоу.
Ранее девять членов съемочной группы «Карточного домика» обвинили голливудского актера в домогательствах, пишет Nation News.