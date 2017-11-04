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04 ноября 2017
03 ноября 2017
10:04  04 ноября 2017 0

Netflix уволила Кевина Спейси. Будущее «Карточного домика» под вопросом

Актер потерял роль в сериалеФото: официальная страница Кевина Спейси во «ВКонтакте»

Американская компания Netflix, продюсирующая сериал «Карточный домик», прекратила сотрудничество с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах к мужчинам.

«Netflix больше не будет снимать „Карточный домик“ с Кевином Спейси», — цитирует RT представителя компании.

В Netflix также уточнили, что продолжат партнерство с киностудией Media Rights Capital, занимающейся непосредственным производством телесериала. Вместе компании обдумают дальнейшие перспективы шоу.

Ранее девять членов съемочной группы «Карточного домика» обвинили голливудского актера в домогательствах, пишет Nation News.

Олег Теплоухов
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