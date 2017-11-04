Уралец уехал в Израиль на заработки
Житель Магнитогорска Ринат Ахмедзянов, работавший на стройке в Тель-Авиве, погиб. Его родственники собирают деньги на департацию тела в Россию, об этом сообщает издание «Верстов.Инфо».
Как отмечает агентство, Ахметзянов умер в результате несчастного случая. В больницу Израиля его доставили еще живым, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Отметим, что южноуралец уехал в Тель- Авив на заработки. Там он устроился в строительную компанию.
Сейчас семья челябинца занимается сбором денег на депортацию погибшего. Транспортировка тела из Израиля в Россию стоит более 5 тысяч долларов.