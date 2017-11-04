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Главные новости Челябинской области
10:29  04 ноября 2017 0

Челябинца, трагически погибшего в Израиле, не могут вернуть на родину

Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Уралец уехал в Израиль на заработкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Магнитогорска Ринат Ахмедзянов, работавший на стройке в Тель-Авиве, погиб. Его родственники собирают деньги на департацию тела в Россию, об этом сообщает издание «Верстов.Инфо».

Как отмечает агентство, Ахметзянов умер в результате несчастного случая. В больницу Израиля его доставили еще живым, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Отметим, что южноуралец уехал в Тель- Авив на заработки. Там он устроился в строительную компанию.

Сейчас семья челябинца занимается сбором денег на депортацию погибшего. Транспортировка тела из Израиля в Россию стоит более 5 тысяч долларов.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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