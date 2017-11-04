У экстремистов «Артподготовки» нашли маски, пистолеты и компоненты для «коктейля Молотова»

14:08 04 ноября 2017 0

У задержанных обнаружили компоненты для «коктейля Молотова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ провела 20 обысков у задержанных активистов экстремистского движения «Артподготовка». У членов группировки нашли серьезный арсенал самопального и травматического оружия, сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.

Всего сотрудники департамента по противодействию экстремизму МВД при поддержке спецназа ФСБ задержали 14 человек- представителей «Артподготовки». Аресты прошли в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Саратове и Казани. У экстремистов нашли и изъяли травматические пистолеты, холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, а также компоненты для приготовления «коктейля Молотова». При помощи бутылок с зажигательной смесью участники группировки готовили поджоги административных зданий в Москве и Подмосковье, нападение на сотрудников полиции и массовые беспорядки.

Запрещенная в России экстремистская организация «Артподоготовка» была создана Вячеславом Мальцевым, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности». Сейчас основной фигурант скрывается за границей, откуда продолжает пропагандировать свои идеи, — пишет телеканал 360.

ФСБ накануне задержала членов «Артподготовки», готовивших поджоги 4 и 5 ноября. Организация, признанная экстремистской планировали устроить серию провокаций в дни празднования Дня народного единства, уточняют Nation News. 25 октября неизвестные на мосту в Москве вывесили пластиковую в черной футболке и надписью экстремистского характера. На плакате также была указана дата — 5 ноября 2017 года, напоминает РБК.