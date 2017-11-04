Звезду «Битвы экстрасенсов» задержали на угнанном Bentley в Питере

В Санкт-Петербурге задержан победитель знаменитого шоу «Битва экстрасенсов» на автомобиле Bentley, который был украден. Как сообщает «Фонтанка», за рулем находился медиум, известный зрителям как Свами Даши.
Элитный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, поскольку вызвал подозрения: у иномарки был перебит VIN, на нем явно имелись признаки подделки.
За рулем Bentley находился знаменитый экстрасенс — 54-летний житель Санкт-Петербурга Петр Смирнов, более известный на экране как Свами Бодхи Даши. Маг заявил что купил автомобиль в подержанном состоянии и ничего не знает о его возможной краже.
Ранее информагентство Nation News писало о победителе 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», в частности, что он 20 лет прожил в Индии, где и развил свои сверхспособности.