Ученые рассказали, когда мужчины смогут рожать

Успехи в трансплантологии дошли до такой точки, когда мужчины в ближайшее время могут рожать, даже не меняя пол. По словам президента Американского общества репродуктивной медицины Ричарда Полсона, для этого достаточно относительно несложной операции, которую можно провести любому представителю сильного пола «уже завтра».
По утверждению Полсона, пересадка матки мужчинам в скором времени станет обычной операцией, сообщает Nation News со ссылкой на британское издание The Independent. По словам ученого, рожать при этом придется при помощи кесарева сечения, а для благоприятного течения беременности придется пить гормональные препараты.
Ранее ученые также заявили, что готовы приступить к разработке искусственной матки, которая позволит рожать даже роботам, напоминает агентство. По мнению специалистов, современные технологии вполне позволяют это сделать, они уже даже подобрали определение для подобного способа размножения: эктогенез.