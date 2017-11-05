В посёлке Тимирязевском Челябинской области выявили африканскую чуму свиней — от нее в одном из хозяйств погибло 36 животных. Местным фермерам придется уничтожить все поголовье, сообщает портал 74.ru со ссылкой на администрацию поселка.
Из-за вспышки чумы в поселке объявлен режим ЧС. Специалисты чебаркульской ветстанции зарегистрировали 36 погибших животных. При этом местные жители считают, что первый падеж свиней был еще 30 октября. Тогда в одном из подворий погибли свинья и пятеро поросят. Согласно регламенту теперь все свиньи в поселке должны быть уничтожены, — пояснили изданию в администрации Тимирязевского. В поселке 9 дворов, на территории которых держат свиней. Уничтожение животных фермерам компенсируют из регионального бюджета.
В посёлке установлено три круглосуточных санитарных поста, специалисты осматривают животных в хозяйствах, кроме того, ограничен ввоз и вывоз животных, а также мясной продукции и кормов.
В начале ноября в Югру попало мясо, зараженное вирусом африканской чумы свиней. Продукцию уничтожили до попадания на прилавки магазинов.
Африканская чума — одно из опаснейших заболеваний свиней, которое считается одним из самых заразных для животных. В России было зафиксировано в более 500 вспышек заболевания, уничтожено порядка миллиона животных. Для человека зараженное мясо опасности не представляет.