{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
07:58  05 ноября 2017 0

Из-за эпидемии чумы челябинских фермеров заставили пустить под нож всех свиней

Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., свинья, санкции
В поселке погибло несколько десятков животныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив)

В посёлке Тимирязевском Челябинской области выявили африканскую чуму свиней — от нее в одном из хозяйств погибло 36 животных. Местным фермерам придется уничтожить все поголовье, сообщает портал 74.ru со ссылкой на администрацию поселка.

Из-за вспышки чумы в поселке объявлен режим ЧС. Специалисты чебаркульской ветстанции зарегистрировали 36 погибших животных. При этом местные жители считают, что первый падеж свиней был еще 30 октября. Тогда в одном из подворий погибли свинья и пятеро поросят. Согласно регламенту теперь все свиньи в поселке должны быть уничтожены, — пояснили изданию в администрации Тимирязевского. В поселке 9 дворов, на территории которых держат свиней. Уничтожение животных фермерам компенсируют из регионального бюджета.

В посёлке установлено три круглосуточных санитарных поста, специалисты осматривают животных в хозяйствах, кроме того, ограничен ввоз и вывоз животных, а также мясной продукции и кормов.

В начале ноября в Югру попало мясо, зараженное вирусом африканской чумы свиней. Продукцию уничтожили до попадания на прилавки магазинов.

Африканская чума — одно из опаснейших заболеваний свиней, которое считается одним из самых заразных для животных. В России было зафиксировано в более 500 вспышек заболевания, уничтожено порядка миллиона животных. Для человека зараженное мясо опасности не представляет.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров