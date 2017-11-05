10:22 05 ноября 2017 0

Чтобы поесть, придется раздеться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Париже открылся первый в стране ресторан для нудистов. Его посетители будут есть полностью обнаженными. Всю одежду придется оставлять в гардеробе.

Первый в стране ресторан для нудистов получил название O’Naturel. Одномоментно в нем может разместиться 40 человек. Средний чек составит 30 евро, сообщает DailyMail.

На входе гостей заведения просят полностью снять одежду. При этом с улицы происходящего внутри не видно — окна специально затемнены. Это устраивает и жителей окружающих домов, которые заявили журналистам, что происходящее внутри их не волнует, лишь бы снаружи все выглядело пристойно.