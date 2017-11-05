Челябинка в Тайланде упала с велосипеда и впала в кому

Несчастный случай произошел с туристкой из Челябинска в Тайланде. упала с велосипеда, получила травму головы и впала в кому.
Марина Логинова с супругом Алексеем поехали отдыхать за границу 25 октября, трагедия случилась шесть дней спустя.
«31 числа мы были на острове Ко Чанг. В 17:30, по местному времени, жена вместе со мной спускалась на велосипеде на „Белый пляж“. У велосипеда Марины отказали тормоза, на большой скорости она упала и получила тяжелейшую черепно-мозговую травму», — рассказал Алексей порталу 74.ru.
Сейчас Марина находится в коме, но местные врачи уверены, что жизни девушки ничего не угрожает. В Тайланде туристке сделали две операции за счет страховой компании. Однако, страховки не хватит, чтобы оплатить транспортировку домой. Родственники просят южноуральских медиков и власти оказать им помощь в перевозке Марины.
«Транспортировкой пострадавших занимается федеральный центр медицинских катастроф, региональные власти готовы обратиться к нему с этим вопросом», — отметил изданию пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.