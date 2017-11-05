Уральский радиолюбитель нашел на перевале Дятлова НЛО. ФОТО, ВИДЕО

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил корабль пришельцев на снимках, сделанных на перевале Дятлова.
Он изучил спутниковые снимки восточного склона горы Холатчахль, что в переводе на русский язык означает «гора Мертвецов».
«Снимки, как всегда, нашел в архиве сайта Google Earth. Последняя серия за 2013 год. По координатам: 61° 45.687'N, 59° 25.724'E на склоне горы лежит огромный дисковидный НЛО. Как видно по снимку, он находится в отличном состоянии, при падении почти не поврежден. Размеры его около 20 метров, высотой с 10 метров. Предмет явно техногенного происхождения. Так как его размеры слишком большие, то не связан он с обломками земных ракет или спутников. То, что его не нашли, мне понятно. Место малодоступное. Видимо туда еще никто не набредал. Хотя, возможно, это такая хитрая скала. Хотя я в этом сильно сомневаюсь», — рассказал «URA.RU» Валентин Дегтерев.
Отметим, именно на восточном склоне горы Холатчахль в феврале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова. Радиолюбитель высказал гипотезу, что странный предмет на склоне горы может иметь отношение к гибели туристов.