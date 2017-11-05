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05 ноября 2017
16:44  05 ноября 2017 0

Уральский радиолюбитель нашел на перевале Дятлова НЛО. ФОТО, ВИДЕО

На карте указаны координаты НЛОФото: Валентин Дегтерев

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил корабль пришельцев на снимках, сделанных на перевале Дятлова.

Он изучил спутниковые снимки восточного склона горы Холатчахль, что в переводе на русский язык означает «гора Мертвецов».

«Снимки, как всегда, нашел в архиве сайта Google Earth. Последняя серия за 2013 год. По координатам: 61° 45.687'N, 59° 25.724'E на склоне горы лежит огромный дисковидный НЛО. Как видно по снимку, он находится в отличном состоянии, при падении почти не поврежден. Размеры его около 20 метров, высотой с 10 метров. Предмет явно техногенного происхождения. Так как его размеры слишком большие, то не связан он с обломками земных ракет или спутников. То, что его не нашли, мне понятно. Место малодоступное. Видимо туда еще никто не набредал. Хотя, возможно, это такая хитрая скала. Хотя я в этом сильно сомневаюсь», — рассказал «URA.RU» Валентин Дегтерев.

Отметим, именно на восточном склоне горы Холатчахль в феврале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова. Радиолюбитель высказал гипотезу, что странный предмет на склоне горы может иметь отношение к гибели туристов.

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Артефакт на горе Фото: Валентин Дегтерев

Александр Лукманов
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