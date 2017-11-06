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06 ноября 2017
05 ноября 2017
02:19  06 ноября 2017 0

В Донецке в результате обстрела украинской артиллерией повреждено не менее 10 домов

Поселок Октябрьский: разрушения. Донецк
ВСУ вели обстрел города реактивными снарядамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) устанавливают последствия обстрела Донецка с территории, подконтрольной украинским военным. В результате удара, который был нанесен с применением тяжелой артиллерии, повреждены 10 многоквартирных домов.

Как сообщает телеканал 360, также был уничтожен автомобиль одного из местных жителей.

«Согласно представленным сводкам, в училище № 58 Киевского района повреждены стекла. На Киевском проспекте снаряд попал в дома № 5б и № 5а. Дом № 63а загорелся. На улице Аристова повреждены фасад и остекление дома № 7. Ракета попала в гастроном „Славутич“ и магазин „Конфи“, а также на территорию шахты Засядько. Кроме того, пострадали дома на Партизанском проспекте под номерами: 84, 53а, 63а и 5б», — передают корреспонденты телеканала с места событий.

По имеющейся информации, ВСУ обстреливали город с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате обстрела Донецка погиб ребенок. Под огонь также попали поселки Спартак, Жабичево, Веселое и Яковлевка в северных пригородах города.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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