02:19 06 ноября 2017 0

ВСУ вели обстрел города реактивными снарядами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) устанавливают последствия обстрела Донецка с территории, подконтрольной украинским военным. В результате удара, который был нанесен с применением тяжелой артиллерии, повреждены 10 многоквартирных домов.

Как сообщает телеканал 360, также был уничтожен автомобиль одного из местных жителей.

«Согласно представленным сводкам, в училище № 58 Киевского района повреждены стекла. На Киевском проспекте снаряд попал в дома № 5б и № 5а. Дом № 63а загорелся. На улице Аристова повреждены фасад и остекление дома № 7. Ракета попала в гастроном „Славутич“ и магазин „Конфи“, а также на территорию шахты Засядько. Кроме того, пострадали дома на Партизанском проспекте под номерами: 84, 53а, 63а и 5б», — передают корреспонденты телеканала с места событий.

По имеющейся информации, ВСУ обстреливали город с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате обстрела Донецка погиб ребенок. Под огонь также попали поселки Спартак, Жабичево, Веселое и Яковлевка в северных пригородах города.