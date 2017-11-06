Джигарханян остался нищим после скандала с молодой женой

07:50 06 ноября 2017 0

Развод народного артиста СССР стал самым громким скандалом в светской тусовке Фото: Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Народный артист СССР Армен Джигарханян останется практически нищим в случае развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской — все недвижимое имущество достанется его жене. Как заявила представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, ни одна из квартир, оформленных на жену актера, не была ей подарена Джигарханяном.

Вся эта недвижимость, по словам Мазур, была куплена самой Цымбалюк-Романовской, в том числе на деньги отца — владельца крупной доли в украинской компании, и заемные средства (молодая жена актера брала 10-миллионный кредит, который якобы выплачивает со своей зарплаты). На недвижимость у Цымбалюк-Романовской имеются все правоустанавливающие документы, приводит портал «Дни.ру» слова Мазур.

После ухода жены счета Армена Джигарханяна оказались пусты. Если верить Элине Мазур, Цымбалюк-Романовская тратила на знаменитого мужа часть своей зарплаты — к примеру, заказывала ему обувь у мастера в Баден-Бадене и оплатила покупку автомобиля Mersedes.