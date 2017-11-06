Зюганов пообещал не допустить захоронения тела Ленина

17:12 06 ноября 2017 0

Главный коммунист страны готов защищать тело вождя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что попытка перезахоронить Ленина приведет к массовым беспорядкам, поэтому ее нужно обязательно пресечь.

Лидер коммунистов по этому поводу высказался более чем конкретно: «Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки», сообщает «Интерфакс».

Главный коммунист страны пообещал, что его сторонники не дадут перезахоронить основателя СССР и дадут отпор всем, кто попытается это сделать. «Мы никаким проискам не дадим состояться, мы их просто погоним оттуда», — сказал Зюганов.

Напомним, что недавно Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил «перестать глазеть на труп» и захоронить вождя. Зюганов в ответ призвал людей, живущих на Кавказе, уважать волю тех, кто захоронил Ленина в мавзолее: «Когда люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов… Отцы и деды на съезде приняли решение — так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны». Он напомнил, что существуют кавказские традиции, предписывающие уважать могилы предков, которые нужно соблюдать.