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06 ноября 2017
17:12  06 ноября 2017 0

Зюганов пообещал не допустить захоронения тела Ленина

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий, палец вверх
Главный коммунист страны готов защищать тело вождяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что попытка перезахоронить Ленина приведет к массовым беспорядкам, поэтому ее нужно обязательно пресечь.

Лидер коммунистов по этому поводу высказался более чем конкретно: «Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки», сообщает «Интерфакс».

Главный коммунист страны пообещал, что его сторонники не дадут перезахоронить основателя СССР и дадут отпор всем, кто попытается это сделать. «Мы никаким проискам не дадим состояться, мы их просто погоним оттуда», — сказал Зюганов.

Напомним, что недавно Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил «перестать глазеть на труп» и захоронить вождя. Зюганов в ответ призвал людей, живущих на Кавказе, уважать волю тех, кто захоронил Ленина в мавзолее: «Когда люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов… Отцы и деды на съезде приняли решение — так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны». Он напомнил, что существуют кавказские традиции, предписывающие уважать могилы предков, которые нужно соблюдать.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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