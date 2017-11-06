Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у лидера КПРФ Геннадия Зюганова развивается старческое слабоумие. Поводом для такого высказывания стала принципиальная позиция лидера КПРФ по поводу возможного перезахоронения Ленина.
«60% россиян выступают за погребение Ленина, что подтверждают социологические опросы „Левада-центра“ и фонда „Общественное мнение“ (ФОМ). Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия? Мы живем в России, так же, как и вы, Геннадий Андреевич. Перестаньте отделять Кавказ, спекулировать на данной теме. Мы уважаем могилы предков в отличие от советской власти, которая строила дороги из могильных плит. Мы уважаем и живых, и мертвых. Вам же этого не дано» — написал Кадыров в своем Telegram канале. Он добавил, что Зюганову стоит извиниться перед теми, кого он оскорбил таким заявлением.
Ранее лидер коммунистов потребовал от «людей, которые живут на Кавказе» уважать традиции советской эпохи и не тревожить тело Ленина. Также коммунист предрек массовые беспорядки в случае транспортировки мумии вождя мирового пролетариата.