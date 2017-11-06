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06 ноября 2017
23:43  06 ноября 2017 0

МОК хочет запретить флаг и гимн России на Олимпиаде в 2018 году

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
МОК готовит новые санкции против России к Олимпиаде в 2018 годуФото: pixabay.com © URA.RU

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривает возможность запретить исполнение гимна России на Олимпиаде в 2018 году или отстранить российскую сборную от участия в церемонии открытия игр.

Также в МОКе задумались о применении к РФ финансовых санкций, а также о запрете участия спортсмена в Олимпиаде, которые были «частью системы допинга» в российском спорте. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на нескольких знакомых с деталями обсуждения источников.

По словам собеседников издания, окончательное решение об очередных санкциях против России из-за допинг-скандала МОК объявит 5 декабря. При этом источники называют маловероятным полный запрет на участие российской сборной в Олимпийских играх, но не исключают, что выступать они будут под нейтральным флагом.

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен, напомним, уверен, что до 2016 года в России действовала система допинговой поддержки спортсменов и последующая манипуляция с их допинг-пробами. Более тысячи спортсменов, включая 12 медалистов Игр в Сочи в 2014 году, непосредственно были задействованы в фальсификациях.

В среду, 1 ноября, напомним, МОК заявил о дисквалификации лыжников Евгения Белова и Александра Легкова навсегда. Последний также был лишен золотой олимпийской медали, которую он выиграл в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.

Олимпийские игры в 2018 году пройдут в городе Пхенчхане в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Сергей Демин
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