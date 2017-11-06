МОК хочет запретить флаг и гимн России на Олимпиаде в 2018 году

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривает возможность запретить исполнение гимна России на Олимпиаде в 2018 году или отстранить российскую сборную от участия в церемонии открытия игр.
Также в МОКе задумались о применении к РФ финансовых санкций, а также о запрете участия спортсмена в Олимпиаде, которые были «частью системы допинга» в российском спорте. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на нескольких знакомых с деталями обсуждения источников.
По словам собеседников издания, окончательное решение об очередных санкциях против России из-за допинг-скандала МОК объявит 5 декабря. При этом источники называют маловероятным полный запрет на участие российской сборной в Олимпийских играх, но не исключают, что выступать они будут под нейтральным флагом.
Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен, напомним, уверен, что до 2016 года в России действовала система допинговой поддержки спортсменов и последующая манипуляция с их допинг-пробами. Более тысячи спортсменов, включая 12 медалистов Игр в Сочи в 2014 году, непосредственно были задействованы в фальсификациях.
В среду, 1 ноября, напомним, МОК заявил о дисквалификации лыжников Евгения Белова и Александра Легкова навсегда. Последний также был лишен золотой олимпийской медали, которую он выиграл в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.
Олимпийские игры в 2018 году пройдут в городе Пхенчхане в Южной Корее с 9 по 25 февраля.