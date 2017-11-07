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07 ноября 2017
06 ноября 2017
04:15  07 ноября 2017 0

Захарченко заявил об уничтожении артиллерийских батарей армии Украины

Украина. Отвод техники. Захарченко
Александр Захарченко рассказал об ответном ударе ВСУФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В ответ на ракетный обстрел окраин Донецка боевики республики уничтожили артиллерийские батареи армии Украины. Об этом в понедельник, 6 ноября, рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку», — приводит RT слова Захарченко, который назвал ракетную атаку Украины преступлением.

Ранее, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за артиллерийских обстрелов жителей Донецка. Сообщалось, что в результате атаки пострадали несколько детей, один из которых погиб.

Сергей Демин
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