Захарченко заявил об уничтожении артиллерийских батарей армии Украины

Александр Захарченко рассказал об ответном ударе ВСУ
В ответ на ракетный обстрел окраин Донецка боевики республики уничтожили артиллерийские батареи армии Украины. Об этом в понедельник, 6 ноября, рассказал глава ДНР Александр Захарченко.
«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку», — приводит RT слова Захарченко, который назвал ракетную атаку Украины преступлением.
Ранее, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за артиллерийских обстрелов жителей Донецка. Сообщалось, что в результате атаки пострадали несколько детей, один из которых погиб.