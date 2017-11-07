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07 ноября 2017
06 ноября 2017
00:28  07 ноября 2017 0

Бастрыкин поручил возбудить дело после бомбежки Донецка армией Украины

Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
Глава СКР поручил наказать исполнителей и инициаторов атаки на ДонецкФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за артиллерийских обстрелов жителей Донецка украинскими военными. Сами атаки, как говорится на сайте ведомства, производились из системы залпового огня БМ-21 «Град».

В результате обстрела пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в СКР. В процессе расследования уголовного дела силовики, как отмечается, установят не только исполнителей преступных приказов, но и тех, кто их отдавал. «Российские следователи примут все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

Украинские военные, напомним, обстреляли окраины Донецка 5 ноября, выпустив порядка 120 ракет.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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