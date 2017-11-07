Бастрыкин поручил возбудить дело после бомбежки Донецка армией Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за артиллерийских обстрелов жителей Донецка украинскими военными. Сами атаки, как говорится на сайте ведомства, производились из системы залпового огня БМ-21 «Град».
В результате обстрела пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в СКР. В процессе расследования уголовного дела силовики, как отмечается, установят не только исполнителей преступных приказов, но и тех, кто их отдавал. «Российские следователи примут все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.
Украинские военные, напомним, обстреляли окраины Донецка 5 ноября, выпустив порядка 120 ракет.