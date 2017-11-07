Бузова пожаловалась на «фальшивых подруг»

09:43 07 ноября 2017 0

Бузова рассказала подписчикам подробности отношений с друзьями Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Певица Ольга Бузова столкнулась с предательством. После сольного концерта в Москве артистка на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором пожаловалась на «фальшивых подруг».

«Так много встреч мимолетных и фальшивых подруг. После моих сольных концертов я еще раз в этом убедилась. Больно, но я справлюсь. Мне не впервой. Спасибо вам, что вы всегда со мной. Любите и принимаете меня всегда и несмотря ни на что», — поделилась эмоциями Ольга. За день пост «лайкнули» более 368 тысяч раз.

После концерта Бузова провела вечеринку для своих друзей и родственников. На мероприятии были замечены сестра «звезды» Анна, Мария Погребняк и другие, пишет «СтарХит». Поклонники певицы предположили, что пост был посвящен экс-ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая проигнорировала концерт Бузовой. «Бородина это не друг, раз она не пошла на твой концерт. Только на другой день она пошла на концерт „Руки вверх“. Это нормально?» — написал пользователь 777_grafo_777.

Ранее «URA.RU» писало, что Ольга Бузова 3 ноября выступила в московском клубе «Известия Hall» с сольным концертом «Под звуки поцелуев». Фанаты отметили, что певица использовала приемы некоторых музыкальных звезд для шоу.