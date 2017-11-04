Бузову повесили на сцене в Москве. ВИДЕО

21:16 04 ноября 2017 0

Певица скопировала идеи других звезд эстрады Фото: Instagram buzova86

Певица Ольга Бузова 3 ноября выступила в московском клубе «Известия Hall» с сольным концертом «Под звуки поцелуев», скопировав на сцене идею Мадонны.

Она начала концерт с хита Vogue американской поп-дивы, который был записан еще в 1990 году, и вышла к фанатам в боди, как и Мадонна на своих выступлениях, передают «Дни.ру». Также фанаты отметили ее появление на сцене на тросах, как у Кайли Миноуг, и активное использование видеосэмплинга, которое можно увидеть на шоу Филиппа Киркорова. Выступление началось после часовой задержки, а на протяжении концерта певица исполнила свои хиты по несколько раз.

«Вот он — самый волнительный момент, который я ждала с огромным трепетом, натянутыми нервами, ради которого трудилась, не покладая рук. Мой выход, а если быть точнее, вылет на большую сцену в любимой Москве с первым сольным концертом „Под звуки поцелуев“. Как только я появилась на сцене и увидела всех вас, забыла обо всем на свете, все переживания остались за кулисами. Меня часто спрашивают как я все успеваю? Знаете, ради таких моментов, ради счастливых лиц людей, ради слез, которые я вижу на концертах, ради моих людей, я готова и буду успевать еще больше. Это только начало. Ваша энергетика заряжает меня и благодаря вам я буду стараться делать больше, круче», — написала Бузова в Instagram, выложив видео с концерта.

Она отметила, что все билеты на выступление были распроданы. Первый сольный концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге 2 ноября также прошел при полном аншлаге, отмечает Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, Москва 3 ноября превратилась в столицу российских очередей. После утренней суматохи из-за старта продаж iPhone X москвичи отправились на презентацию новой коллекции кроссовок Reebok, где был рэпер Оксимирон, а к вечеру фанаты Ольги Бузовой выстроились перед клубом, где прошел ее сольный концерт. На записях видно, что очередь на концерт певицы тянется на десятки метров от входа в заведение.