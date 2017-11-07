В Стамбуле взят под арест родной брат Ровшана Ленкоранского Намик Джаниев. Как ранее сообщало «URA.RU», он решил отомстить за брата, так как считает, что покушение организовал из тюрьмы вор Гули, он же Надир Салимов, которому присягнули свердловские торговцы.
Целую бригаду киллеров — 11 человек во главе с Джаниевым — арестовали турецкие полицейские в торговом центре в стамбульском районе Бакыр-кей. Киллеры готовились к штурму виллы Гули, поэтому были вооружены автоматическим оружием, пистолетами, ручными гранатами.
Гули (Надир Салимов) был освобожден после 22 лет заключения заранее, хотя его срок заканчивался в 2021 году. Его уже провозгласили главным вором на всей территории бывшего СССР. В Свердловской области ему уже присягнули местные торговцы. Чтобы добиться влияния в России, Гули формирует свой клан и готовится к войне. При этом клан формируется не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники.
Полицейские Свердловской области уже знают о поползновениях Гули и готовы его встретить во всеоружии.
«Я не уполномочен рассказывать за воровские войны. Где, как и кто короновался — это новость из разряда желтой прессы. Жители Свердловской области должны знать, что по линии правопорядка все поддерживается на уровне и никакие „Мули“, или как их там называют, не смогут дестабилизировать ситуацию на Урале», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули поставил своей целью подчинить себе весь воровской мир бывшего СССР.