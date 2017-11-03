17:17 03 ноября 2017 0

Гули во всем помогают его братья Намик (слева) и Мушфиг (справа) Фото: primecrime.ru

Освободившийся на днях после 22-летнего тюремного заключения 45-летний Надир Салифов по кличке Гули собрался окончательно взять под контроль криминал в России. Ранее ему присягнули на верность свердловские торговцы, неплохие позиции у Гули в южных районах России и в некоторых центральных.

Гули уже провозгласили главным вором на всей территории бывшего СССР. Чтобы добиться влияния в России, Гули формирует свой клан и готовится к войне. При этом клан формируется не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники. Сейчас, не считая брата Намика, в ближний турецкий круг Гули входят: Пухлый, Кушнер, Ника, Гоча, Маци, Мераб Пипия, Рашад, Рома Ставропольский.

Досрочное освобождение Гули стало настоящей сенсацией в воровском мире на всем постсоветском пространстве. Оно не афишировалось, поэтому о том, что Надир выйдет на свободу, знало ограниченное число людей. Про Гули говорят, что он вовремя сел, поэтому и пережил 90-е. Теперь его называют вором нового типа. За ним стоит не просто банда, а транснациональная корпорация, утверждают источники «URA.RU». Так, из того, что принадлежало Ровшану Ленкоранскому, который был убит в августе 2016 года, несмотря на притязания Шакро или Джангвеладзе, почти все полностью отошло к Гули.

По стечению обстоятельств, в день освобождения Гули в Санкт-петербурге были задержаны предполагаемые киллеры Эльшана Мамедова, главнокомандующего Гули, убитого в Тбилиси 11 сентября. Среди них оказался Эмин Ахмедов, двоюродный брат Ровшана Ленкоранского. Родственники Ровшана — последние, кто еще пытается противостоять Гули. Но то, что они лично начали принимать участие в акциях, говорит о том, что количество людей у них ограничено. «URA.RU» сообщало о том, что стамбульская полиция задержала хорошо вооруженную бригаду киллеров из 11 человек во главе с родным братом Ровшана Намиком Даниевым. Группа планировала ликвидировать Гули, который сейчас находится в Стамбуле, но кто-то предупредил об их планах турецкую полицию. Киллеры были вооружены автоматическим оружием, пистолетами, ручными гранатами. Они планировали взять штурмом виллу, на которой сейчас живет Гули.

Источники сообщают, что Гули собирается свести на нет власть и влияние Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, который на сегодня считается главой преступного мира России. По приказу Шакро Молодого в России действует мораторий на коронацию новых воров в законе, а некоторые из уже имеющихся были раскоронованы. Короны потеряли Александр Кушнеров по кличке Саша Кушнер, Гилани Алиев он же Гилани Седой, Шамиль Магомедов по кличке Шамиль, Армен Хачатрян по прозвищу Армен Хохол, Нико Дгебуадзе по кличке Ника Гагринский, Лексо Логуа по кличке Лексо Гальский, Бесик Квинихидзе по кличке Бесо Руставский, Артем Аракелян по кличке Артем Липецкий и «крестники» Гули — Рафет Амиров по кличке Рафет Алибайрамский, Джейхун Аскероа по кличке Джейхун Гянджинский и Владислав Грачев по кличке Влад Шарап. Объявлено, что Гули будет игнорировать мораторий и вернет короны сподвижникам. Это станет большой поддержкой, например, Владу Шарапу, который является положенцем в тюрьме Верхнеуральска.

Известно, что перед походом на Россию Гули намерен подчинить себе криминальный мир Абхазии, где главенствует местный вор Рауль Барцба по прозвищу Пыза. Дело в том, что Пыза публично проявил неуважение к Гули и отказался ему подчиняться, и теперь тот готов его уничтожить. Кроме того, он начал в буквальном смысле охоту на друзей Гули. Соответствующее видео появилось в Сети. Тогда в результате разборок получили огнестрельные ранения Ника Гагринский и Рашад Гянджинский. После этого в Абхазию из России по приказу Гули приехала бригада, но была разгромлена местными.

После Абхазии Гули предстоит впервые иметь дело с Шакро Молодым, чтобы окончательно поставить точку в главенстве. Прежде они никогда не контактировали.